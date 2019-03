Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Ergebnissen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im vierten Quartal habe der operative Gewinn (Ebitda) die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe die Hamburger Reederei von dem Wachstum bei den verschifften Volumina und auch von höheren Frachtraten bei Containern./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 01:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 01:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-03-04/13:16

ISIN: DE000HLAG475