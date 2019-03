Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen und Aussagen des französischen Autokonzerns hätten erneut für frischen Wind gesorgt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einer starken Mixtur aus finanzieller Disziplin, einer soliden Bilanz, einem tatkräftigen Management und einer niedrigen Bewertung./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 12:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-03-04/13:16

ISIN: FR0000121501