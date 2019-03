Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Interesse des Marktes dürfte sich auf die Dividende richten sowie auf die Prognosen für das laufende Jahr, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Kapitalmarkttag im November rechne er mit positiven Aussage des Modekonzerns./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 09:47 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-04/13:22

ISIN: DE000A1PHFF7