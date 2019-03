Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 6,90 auf 6,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo senkte in einer am Montag vorliegenden Studie die Bewertungsskala für das unter Bancomer firmierende Mexiko-Geschäft der spanischen Bank. Er begegnet den Gewinnaussichten in diesem Jahr zwar mit Vorsicht, die Aktie sei aber insgesamt nicht teuer bewertet. Bei der Verbesserung der Kapitalsituation sei die BBVA zwar aus dem Gröbsten noch nicht raus, das Institut habe hier aber einen etwa einjährigen Vorsprung gegenüber dem lokalen Konkurrenten Santander./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-04/13:33

ISIN: ES0113211835