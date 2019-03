Von der Monument Mining (WKN A0MSJR / TSX-V MMY) kommen die nächsten guten Nachrichten. Nachdem das kanadische Unternehmen gerade erst Quartalszahlen bekannt gegeben hat, die von einem Sprung in die Gewinnzone geprägt waren, stehen nun die Arbeiten am malaysischen Goldprojekt Selinsing im Fokus. Die Nachrichten knüpfen unmittelbar an die Anfang Februar vom Unternehmen vorgelegte Machbarkeitsstudie für Selinsing an (Link: ...

