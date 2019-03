EMX Royalty tütet die nächste Partnerschaft ein. Der Royalty-Spezialist erhält eine Beteiligung von 9,9 Prozent an Playfair Mining und eine Netto-Raffinerie-Gebühr (Net-Smelter-Royalty, NSR) von 3 Prozent für zwei Projekte in Norwegen.

Neue Beteiligung

EMX Royalty (1,62 kanadische Dollar, 1,07 Euro; CA36873J1075) besitzt rund um den Globus Explorationsgebiete, Beteiligungen an Unternehmen und Lizenzvereinbarungen über aussichtsreiche Liegenschaften. Die Geschäftsidee: Eigene Projekte werden an Interessenten weitergegeben und dafür Beteiligungen und Lizenzvereinbarungen abgeschlossen. Genau dies ist EMX Royalty nun wieder in Norwegen gelungen. Die beiden Projekte Rostvangen und Vakkerlien werden an die Bergbaugesellschaft Playfair Mining aus Vancouver veroptioniert. Dafür erhält EMX eine Beteiligung an Playfair sowie Lizenzgebühren für die Projekte.

Die Vereinbarung im Einzelnen

Durch den Optionsvertrag bekommt EMX letztendlich über mehrere Schritte verteilt einen Anteil am Playfair-Aktienkapital von 9,9 Prozent, wozu Playfair an EMX neue Aktien ausgibt. Zudem wurde eine Net-Smelter-Royalty von 3 Prozent ...

