Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH von 2750 auf 2700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch nach der jüngsten Rally seien die Voraussetzungen für die Aktien des Zementkonzerns in diesem Jahr immer noch gut, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kurszieländerung begründete der Experte mit den jüngsten Entwicklungen beim britischen Pfund./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-04/13:36

ISIN: IE0001827041