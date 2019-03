Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach einem Expertentreffen zum Thema Spinale Muskelatrophie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Für einen Medikamentenkandidaten von Roche seien die Auswirkungen auf den SMN-Proteinspiegel entscheidend, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Montag vorliegenden Studie. Risdiplam von Roche sollte hier einen Vorteil mit sich bringen. Er erwartet von dem Mittel im Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 2,2 Milliarden Franken./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-03-04/13:43

ISIN: CH0012032048