Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.03.2019 Kursziel: 23,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Hochstufung von Add auf Buy Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 23,30 auf EUR 23,00. Zusammenfassung: Energiekontor und der große deutsche Energieversorger EnBW haben einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für einen 85-MW-Solarpark unterzeichnet, den Energiekontor 2020 in Ostdeutschland errichten wird. Diese Nachricht hatte kaum Einfluss auf den Aktienkurs, aber wir glauben, dass dies der Fall sein sollte. Energiekontor ist ein Pionier bei der Entwicklung von erneuerbaren Energieprojekten, die wettbewerbsfähig sind und daher keine Subventionen erfordern. In Großbritannien wird der erste subventionsfreie Windpark voraussichtlich in Q1/19 in Betrieb gehen. Der erste reine PPA-Solarpark in Deutschland ist das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte und wird einer der größten Solarparks in Deutschland sein. Das Projekt macht die Wettbewerbsstärke von Energiekontor deutlich. Wir sind daher hinsichtlich der mittelfristigen Unternehmensentwicklung sehr optimistisch. Brexit-Unsicherheit (Energiekontor wird in diesem Jahr mit dem Bau von Windparks in Schottland beginnen) und sehr langsame Genehmigungsverfahren für Windprojekte in Deutschland (2018 gewann Energiekontor nur 3,4 MW in den deutschen Ausschreibungen und im Februar 2019 13,5 MW) führen dazu, dass wir unsere Prognosen für 2019E reduzieren. Unsere Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR 23,00 (bisher: EUR 23,30). Wir bekräftigen unsere Kauf-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 23.30 to EUR 23.00. Abstract: Energiekontor and the large German utility EnBW have signed a power purchase agreement (PPA) for an 85 MW solar park, which Energiekontor will construct in 2020 in eastern Germany. This news has not had much impact on the share price, but we believe it should. Energiekontor is a pioneer in developing renewable power projects which are cost-competitive and thus do not require any subsidies. In the UK, the first subsidy-free wind farm looks set to be commissioned in Q1/19. The first pure PPA-based solar park in Germany is the largest project in the history of the company and will be one of the largest solar parks in Germany. It clearly demonstrates Energiekontor's competitive edge. We are thus very optimistic regarding the medium-term development of the company. However, Brexit uncertainty (Energiekontor is to start building wind farms in Scotland this year) and very slow wind project approval procedures in Germany (in 2018, Energiekontor only won 3.4 MW in the German tenders and in February 2019 13.5 MW) cause us to reduce our 2019E forecasts. Our sum of the parts valuation yields a new price target of EUR 23.00 (previously: EUR 23.30). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17625.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

March 04, 2019 07:17 ET (12:17 GMT)