Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Linde nach Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2019 auf "Buy" belassen. Seine Prognosen für den weltgrößten Industriegasekonzern hätten noch Luft nach oben, schrieb Analyst David Begleiter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie der neuen Linde Plc - resultierend aus der Fusion von Linde und Praxair - sei attraktiv bewertet./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 05:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-03-04/13:49

ISIN: IE00BZ12WP82