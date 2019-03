Die US-Bank JPMorgan hat Amadeus IT nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Jahresumsätze 2018 des spanischen, auf die Luftfahrtbranche ausgerichteten Software-Unternehmens hätten etwas unter der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen, während die bereinigten Ergebnisse (Ebitda und EPS) etwas darüber gelegen hätten, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie warte allerdings weiter auf positive Kurstreiber, die die aktuelle Bewertung rechtfertigen könnten./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-04/13:50

ISIN: ES0109067019