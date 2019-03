Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ungewöhnliche Perspektiven auf Sehenswürdigkeiten im neuen 360-Grad-Video-Quiz ab 11.3. in der SWR Ratgebersendung im Ersten



Spannende Orte überall in Deutschland aus ganz neuen Perspektiven sehen, virtuell und bewegt - das ist das neue 360-Grad-Video-Quiz für Entdecker, ab 11.März 2019 täglich ab 12:15 Uhr im "ARD-Buffet" (SWR).



360 Grad Videos, täglich im Fernsehen? Das traut sich nur das "ARD-Buffet"! Wer beim Quiz mitspielt (oder einfach nur zuschaut), taucht virtuell ein in die Edertalsperre, den Stuttgarter Schlossplatz oder die Rheinschleuse bei Iffezheim. Klettern, Rodeln, Rummelplatz - es geht rund im neuen 360-Grad Videoquiz. Sie genießen einen exklusiven Blick in die Kinderstube des Faultierbabys oder einen romantischen Kurzausflug in den Weinberg. Eine Zuschauerin bzw. ein Zuschauer bekommt die Chance auf den 200-Euro-Gewinn, mitraten können alle.



Damit das 360-Grad-Videomaterial im Fernsehen nichts von seinem Charme verliert, wird es aufwändig bearbeitet - ein spannendes Technikprojekt für die Mitarbeiter der Bildbearbeitung des SWR. "Als tägliches Format ist dieses Quiz einzigartig im deutschen Fernsehen, denn die 360-Grad-Technologie ist sowohl für den Zuschauer als auch für die Fernsehmacher eine dramaturgische Herausforderung", erklärt Sinje Matzner, Abteilungsleiterin beim "ARD-Buffet". Die technische und inhaltliche Entwicklungsarbeit dauerte mehr als ein halbes Jahr.



Wer die Videos interaktiv nutzen und selbst mehr Details entdecken möchte, kann das täglich auf der Website des "ARD-Buffet" tun: www.ard-buffet.de oder auf der Facebookseite der Sendung.



Das "ARD-Buffet" im Ersten: montags bis freitags, 12:15 Uhr



Fotos unter ARD-foto.de



Weitere Informationen im Internet unter www.ARD-buffet.de sowie unter http://swr.li/ard-buffet-360-grad-video-quiz



Pressekontakt: kbs media, Kathrin Brunner-Schwer, Telefon: 0174 347-3337, E-Mail: katharinabs@gmx.de



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2