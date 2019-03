Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires: Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Sentix-Konjunkturindex Deutschland auf niedrigem Niveau stabilisiert

Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im März nach vier Monatsrückgängen in Folge leicht verbessert, liegen aber immer noch einem schwachem Niveau. Auch der Abwärtstrend in der Eurozone kam zum Ende, wenngleich die Belebung äußerst verhalten ausfiel, wie das Beratungsunternehmen Sentix berichtet. Es sieht allerdings Hoffnungen, dass es nicht zu einer Rezession kommt. Für Deutschland stieg der Konjunkturindex auf 4,0 von 3,1 Punkten im Februar, als er auf den niedrigsten Stand seit August 2012 gefallen war.

SNB verliert 2018 mit Aktien 12,4 Milliarden CHF

Die schweren Verluste an den Aktienmärkten haben auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) nicht verschont. Im Rahmen ihres Jahresergebnisses weist die SNB einen Verlust aus Beteiligungspapieren und -instrumenten von 12,4 Milliarden Schweizer Franken aus. Die SNB interveniert regelmäßig am Devisenmarkt, um der Aufwertung des Franken entgegenzuwirken. Dabei erwirbt sie neben Anleihen auch Aktien.

Britische Brexit-Unterhändler am Dienstag zu Gesprächen in Brüssel

Die britischen Brexit-Unterhändler werden am Dienstag zu Gesprächen in Brüssel erwartet. EU-Chefunterhändler Michel Barnier werde am Dienstagnachmittag den britischen Brexit-Minister Stephen Barclay und den obersten Rechtsberater der Londoner Regierung, Geoffrey Cox, treffen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Barnier hatte am Wochenende Entgegenkommen bei der umstrittenen Auffanglösung für Nordirland signalisiert.

Nach Aus für A380 rund 600 Millionen Euro an Steuergeldern in Gefahr

Nach dem Produktionsstopp des A380 sind womöglich rund 600 Millionen an Steuergeldern in Gefahr: Der Bund erhielt einem Bericht zufolge von einem Kredit an Airbus für die Entwicklung des Riesenfliegers erst rund ein Drittel zurück. Der Flugzeugbauer habe 2002 ein Darlehen von rund 942 Millionen Euro bekommen, "das bisher zu rund einem Drittel zurückgezahlt wurde", zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag aus einer Antwort der Bundesregierung.

Koalition streitet weiter über Grundsteuer-Reform

Die große Koalition streitet weiter über die Reform der Grundsteuer. Die von Bund und Ländern vereinbarten Eckpunkte seien nicht mit der Union abgestimmt, damit gebe es noch keine Einigung in der Koalition, sagte Unionsfraktionsvize Andreas Jung der Augsburger Allgemeinen. Die Unionsfraktion setze weiter auf ein "aufkommensneutrales Einfachmodell". Die Reform dürfe nicht zu weiteren Belastungen für den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt führen.

Australien und Indonesien schließen lang erwartetes Handelsabkommen

Neun Jahre nach Beginn der ersten Verhandlungen haben Australien und Indonesien ein bilaterales Handelsabkommen geschlossen. Die Handelsminister beider Länder besiegelten den milliardenschweren Vertrag am Montag in Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Die beiden Länder hatten 2017 ein Handelsvolumen von rund 11,7 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro).

Südkoreas Präsident für neue Abrüstungsgespräche zwischen Nordkorea und den USA

Nach dem ergebnislosen Ausgang des USA-Nordkorea-Gipfels drängt Südkoreas Präsident Moon Jae auf eine rasche Fortsetzung der Abrüstungsgespräche. Die südkoreanische Regierung hoffe darauf, "dass beide Länder ihren Dialog fortsetzen werden", sagte Moon am Montag in Seoul. Er hoffe darauf, dass sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un "schnell" wiedertreffen und doch noch eine Einigung zur Denuklearisierung erzielen.

USA erkennen EU-Vertretung in Washington wieder als vollwertige Botschaft an

Die USA haben der Vertretung der Europäischen Union in Washington wieder vollen diplomatischen Status zuerkannt. Mit der am Montag bekannt gegebenen Entscheidung revidierten sie die protokollarische Herabstufung der Vertretung, die von der EU als Brüskierung aufgefasst worden war. Die EU sei "einer von Amerikas wertvollsten Partnern bei der Sicherung von Sicherheit und Wohlstand auf der Welt", stellte der US-Botschafter bei der EU in Brüssel, Gordon Sondland, nun klar.

Linke knüpft Fortsetzung großer Koalition an deren Bilanz

Die SPD-Linke sieht eine Fortführung der großen Koalition derzeit positiv, fordert dafür aber zur Überprüfung der Koalition am Ende des Jahres eine gute Bilanz. "Nur dann, wenn wir den sozialen und ökologischen Fortschritt auch weiter organisieren können als Koalition, nur dann lohnt es sich für uns Sozialdemokraten, auch weiter zu regieren", sagte der stellvertretende Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, Sönke Rix, im ARD-Morgenmagazin.

Pakistans Luftraum wieder vollständig geöffnet

Nach der Eskalation des Kaschmir-Konflikts ist der Luftraum über Pakistan wieder vollständig geöffnet. Eine Sprecherin der zivilen Luftfahrtbehörde erklärte am Montag: "Alle Flughäfen in Pakistan sind in Betrieb und der Luftraum wieder offen." Pakistan hatte seinen Luftraum am vergangenen Mittwoch geschlossen, nachdem das Land ebenso wie Indien im Konflikt um die Kaschmir-Region seine Luftwaffe eingesetzt hatten.

Ex-Kommunist Zingaretti an Spitze von Italiens Sozialdemokraten gewählt

Mit einem Linksschwenk wollen Italiens Sozialdemokraten gegen die rechts-populistische Regierungskoalition in die Offensive kommen: Der frühere Kommunist Nicola Zingaretti ging am Sonntag klar als Sieger aus der Basisabstimmung über den neuen Parteichef hervor. Er soll die Demokratischen Partei (PD) ein Jahr nach dem Absturz bei der Parlamentswahl aus der Krise führen. In Mailand mobilisierten linke Gruppen am Wochenende mehrere zehntausend Menschen für eine Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit.

Japan erleichtert Forschung an Mensch-Tier-Hybriden

Forscher in Japan dürfen künftig Tiere züchten, die menschliche Organe haben. Das Wissenschaftsministerium in Tokio hob mehrere Einschränkungen für das Einpflanzen menschlicher Stammzellen in Tiere auf. Dadurch könnte Menschen geholfen werden, die bisher vergeblich auf eine Organspende warten.

