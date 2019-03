Der Berliner Essenlieferant will in die Vereinigten Arabischen Emirate expandieren - dazu investiert er in die indische Konkurrenz "Zomato".

Der Essenlieferdienst beteiligt sich an dem indischen Wettbewerber Zomato und kauft dessen Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...