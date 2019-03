In Algerien gibt es auch am Montag Demonstrationen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika. Der 82-Jährige strebt seine fünfte Amtszeit an.

In mehreren algerischen Städten sind erneut Demonstranten gegen eine weitere Kandidatur des 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gezogen. Augenzeugen berichteten am Montag, Hunderte protestierten unter anderem in den Städten Constantine und Jijel. Aktivisten verbreiteten zudem ...

