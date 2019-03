Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Growth (ISIN LU0095335757/ WKN 989614) kann nunmehr auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, so Sauren in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der von Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren streng nach der personenbezogenen Investmentphilosophie "Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager" verwaltete aktienorientierte Dachfonds wurde am 1. März 1999 als einer der ersten in Deutschland vertriebsberechtigten Dachfonds aufgelegt. ...

