Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE hat wieder nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen im Monatsvergleich entwickelt haben - und zeigt die Ergebnisse, so die Experten von "FONDS professionell".Nach dem wackeligen Börsenjahr 2018 herrsche unter vielen Anlegern Katerstimmung. Diesen Schluss lasse zumindest die jüngste Mittelzu- und Abfluss-Statistik von Mountian View zu, die das Mittelaufkommen von Fonds in der DACH-Region gesammelt hätten: Aus Aktienfonds hätten Anleger demnach seit Jahresbeginn satte 14 Milliarden Euro abgezogen. Besonders unbeliebt seien dabei Portfolios, die auf europäische Firmenanteile setzen würden (-7,6 Milliarden Euro) und japanische Aktienfonds (-4,5 Milliarden Euro) gewesen. Selbst die sonst so beliebten Mischfonds hätten in diesem Jahr noch kein Geld anziehen können: 1,21 Milliarden Euro habe es aus dieser Fondsgruppe gespült. ...

