Oxea erleichtert es Formulierern in der Europäischen Union, umweltfreundliche Schmierstoffe herzustellen: Das Basisöl für Schmierstoffe, Oxlube L9-TMP, wurde in die Schmierstoffklassifizierungsliste (Lubricant Substance Classification List, LuSC) aufgenommen. Sie listet alle Inhaltsstoffe, die für Schmierstoffe nach dem EU-Umweltzeichen zugelassen sind. Das Produkt von Oxea erfüllt die relevanten Kriterien des EU-Umweltzeichens für Schmierstoffe in Bezug auf Klassifizierung, biologische Abbaubarkeit und aquatische Toxizität. Mit dem zertifizierten Oxlube L9-TMP als Basisöl können Schmierstoffhersteller nun aufwändige Verfahren im Zertifizierungsprozess für das international anerkannte europäische Umweltzeichen für Schmierstoffe überspringen.

"In vielen Schmierstoffanwendungen wie Hydraulikflüssigkeiten, Sägekettenölen oder Schienenschmierfetten kann eine Freisetzung in die Umwelt nicht völlig ausgeschlossen werden. Deshalb müssen Schmierstoffe, die in sensiblen Bereichen eingesetzt werden, umweltschonend sein", sagte Dr. Jens Kubitschke, Application and New Business Development Manager bei Oxea. "Unser Oxlube L9-TMP wurde umfangreichen Ökotoxizitätstests unterzogen, in welchen eine leichte biologische Abbaubarkeit, aber keine aquatische Toxizität beobachtet wurde. Entsprechend ist das maximal zulässige Dosierverhältnis weder durch biologischen Abbau noch durch aquatische Toxizität begrenzt. Das macht Oxlube L9-TMP zum idealen Basisöl für EU-Umweltzeichen-konforme Schmierstoffformulierungen, z. B. in hochsensiblen marinen Anwendungen wie Stevenrohrölen oder Drahtseilschmierstoffen".

"Wir freuen uns, dass Oxlube L9-TMP nun nach den strengen Kriterien der LuSC-Liste zertifiziert ist. Es betont unser anhaltendes Engagement für unsere Kunden, indem wir ihnen wichtige, zertifizierte Bausteine zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, die rasant wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten wirtschaftlich zu bedienen", sagte Dr. Ina Werxhausen, Manager Sustainability bei Oxea.

Oxlube L9-TMP ist ein direkter 1:1-Ersatz für den herkömmlichen C8/C10 Säure-basierten TMP (Trimethylolpropan)-Ester, der z. B. in Motorenölen, Textilhilfsmitteln und anderen Hochleistungsanwendungen verwendet wird.

Link zur LuSC Liste:

ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/LuSC list for new criteria February 2019.pdf

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediaten und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

