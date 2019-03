Bruxelles (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Quels États de l'Union européenne sont responsables des migrants secourus en mer Méditerranée - L'UE peut-elle se mettre d'accord sur la répartition des demandeurs d'asile parmi ses membres - Le thème de l'immigration constituera un enjeu majeur des élections du Parlement européen, qui auront lieu du 23 au 26 mai. Sous le titre « «Migration and the Interior » (Migration et politique intérieure), EUrVote (http://EUrVote.eu) met à disposition des médias un nouveau dossier d'information thématique, que les équipes de rédaction peuvent intégrer gratuitement à leurs couvertures.



Outre un aperçu des principaux défis de l'UE et de sa politique de gestion des migrants, le dossier comprend des informations actuelles sur le renforcement planifié de Frontex ainsi que plusieurs textes de fond, notamment sur les problèmes juridiques posés par les urgences maritimes. Le dossier s'accompagne également d'images et de graphiques interactifs.



À propos d'EUrVote:



À l'approche des élections européennes, EUrVote publiera des dossiers d'information à l'adresse http://EUrVote.eu, disponibles gratuitement pour les médias. D'autres dossiers ont déjà été publiés sur l'histoire de l'UE, sur les élections européennes, sur des événements récents et sur l'environnement de l'UE et sa politique climatique.



À l'approche des élections, ce service sera enrichi de sondages d'opinion en provenance de tous les États membres. Dès que les premières estimations seront émises, des widgets afficheront tous les résultats concernant les différents États membres ainsi que la répartition des sièges au nouveau Parlement Européen. Ce contenu pourra aussi être repris par les médias dans leurs services d'information en ligne. Le projet est soutenu par le Parlement européen.



Contact média: Rédaction d'EUrVote info@eurewahl.eu Tél.: +49-40-4113-32170