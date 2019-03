Die Commerzbank hat das Kursziel für Evonik vor den am 5. März erwarteten Zahlen von 39 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem soliden vierten Quartal des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erwarte er aktuelle Aussagen zum anstehenden Verkauf des Plexiglas-Geschäfts. Es könnte mehr einbringen als am Markt erwartet./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 10:54 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 11:10 / CET

ISIN DE000EVNK013

AXC0173 2019-03-04/14:40