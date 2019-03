FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat in Kanada Patentschutz für den auf den Einsatz von gepaarten CRISPR-Nickasen in eukaryotischen Zellen erhalten. Dabei handelt es sich um eine Technologie zur Genomeditierung, die die Leistungsfähigkeit von CRISPR verbessert, kranke Gene zu reparieren, ohne sich auf gesunde Gene auszuwirken, wie das Unternehmen mitteilte. Das Risiko von unerwünschten Schneideeffekten an anderen Stellen im Genom reduziert sich den Angaben zufolge um ein Vielfaches.

"Mit diesem Patent wird eine wichtige und spezifischere Lösung für Wissenschaftler zur Verfügung gestellt, die präzise Verfahren zur Entwicklung von Behandlungen für schwer therapierbare Krankheiten benötigen, die letztendlich den Patienten erreichen", teilte Merck mit.

Das nun erteilte CRISPR-Patent ist bereits das zweite in Kanada und das 13. weltweit für Merck. Der Konzern lizenziert sein gesamtes Patentportfolio für alle Einsatzbereiche.

