Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Papiere des Immobilienkonzerns Atrium von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Auch das Kursziel wurde hinuntergeschraubt von 4,60 auf 3,85 Euro.

Nach dem schwächer als erwarteten Ergebnis im vierten Quartal senkte der Analyst Christian Bader seine Gewinnschätzungen für die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns. Dies ging aus einem ersten Kommentar zu den Viertquartalszahlen von Atrium hervor. Die Kurszielreduktion begründete Bader mit den Unsicherheiten russischer Anlagen. Die Dividendenschätzung von 0,27 Euro bleibt jedoch aufrecht.

Am Montagnachmittag notierten die Atrium-Titel an der Wiener Börse im standard market mit plus 1,44 Prozent bei 3,52 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: JE00B3DCF752