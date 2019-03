US-Automarkt flaut ab - VW, Audi und Daimler schwächeln

DETROIT - Die deutschen Hersteller bekommen den Abschwung am US-Automarkt weiter zu spüren. Volkswagen , Audi und Daimlers Marke Mercedes-Benz USA meldeten am Freitag starke Absatzrückgänge für den vergangenen Monat. BMW trat auf der Stelle. Doch die deutschen Autobauer sind keine Ausnahmen - in den USA scheint der Auto-Boom vorbei zu sein, zudem dämpfte der kalte Winter zuletzt die Kauffreude.

VW-Chef: US-Autozölle könnten VW bis zu drei Milliarden Euro kosten

BERLIN - Volkswagen-Chef Herbert Diess warnt vor Milliardenkosten durch mögliche US-Importzölle. "Das wäre schwer zu verdauen. Es könnte uns zwei bis drei Milliarden Euro kosten - im schlimmsten Fall, bei 25 Prozent Zoll", sagte Diess dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Das hätte auch Folgen für die Beschäftigung - eine echte Bedrohung, die wir versuchen, mit allen Kräften zu vermeiden."

WDH: Newmont lehnt Offerte von Goldschürfer Barrick ab

DENVER - Der US-Bergbaukonzern Newmont Mining hat das Übernahmeangebot des kanadischen Bergbaukonzerns Barrick Gold abgelehnt. Die derzeitig laufende Übernahme von Goldcorp durch Newmont selbst biete mehr Vorteile für die Aktionäre, teilte das Unternehmen am Montag in Denver mit. Gleichzeitig schlägt Newmont Barrick jedoch eine Zusammenarbeit in Nevada im Rahmen eines Joint Ventures vor.

ROUNDUP: Bundesregierung prüft Rückforderungsansprüche gegen Airbus

BERLIN - Die Bundesregierung prüft angesichts des angekündigten Produktionsstopps für das Großraumflugzeug A380 mögliche Rückforderungen gegen Airbus . Die Auswirkungen würden nun analysiert und gemeinsam mit dem Unternehmen erörtert, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Über etwaige weitere Rückforderungsansprüche könnten noch keine Auskünfte gegeben werden.

'Spiegel': Marke Volkswagen verfehlt Margenziel 2018

HAMBURG/WOLFSBURG - Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat laut einem Pressebericht ihr Margenziel für das vergangene Jahr verfehlt. Die operative Umsatzrendite des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern sei von 4,1 Prozent auf 3,8 Prozent gefallen, berichtete der "Spiegel" am Freitag ohne Nennung von Quellen. VW-Chef Herbert Diess hatte eine Marge von 4 bis 5 Prozent als Ziel für die Marke ausgegeben. Volkswagen wollte den Bericht nicht kommentieren.

Merck will trotz Absage von Versum im Bieterkampf nicht aufgeben

DARMSTADT/TEMPE - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA will im Ringen um den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials nicht aufgeben. "Wir sehen unseren Vorschlag zu 48 Dollar je Versum-Aktie weiterhin als überlegen an", sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Zuvor hatte das Versum-Management die 5,9 Milliarden Dollar schwere Offerte der Darmstädter offiziell abgelehnt.

Delivery Hero kauft Essenslieferanten in den Vereinigten Arabischen Emiraten

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero will die Essensliefer-Sparte der Restaurantbewertungsplattform Zomato in den Vereinigten Arabischen Emiraten übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung sei abgeschlossen worden, teilte Delivery Hero am Montag in Berlin mit.

ROUNDUP: BVB hofft auf Wunder gegen Tottenham - 'Das Unmögliche schaffen'

DORTMUND - Borussia Dortmund geht trotz schwerer Hypothek mit Zuversicht in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur. Nach dem ernüchternden 0:3 im Hinspiel vor drei Wochen beim englischen Spitzenclub hofft der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga auf ein Fußball-Wunder. "In diesem Stadion wurden schon einige Spiele absolviert, in denen Geschichte geschrieben wurde. Wir sind in der Lage, das Unmögliche zu schaffen. Die ganze Mannschaft glaubt daran", sagte Kapitän Marco Reus am Montag vor dem Abschlusstraining.

Puma plant Kapitalerhöhung und Aktiensplit

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma will sein Grundkapital erhöhen und die Aktien neu aufteilen. Der Aktiensplit sieht den Tausch jeder bestehenden Aktie gegen 10 neue Aktien vor, wie das MDax-Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Zuvor will der Konzern sein Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um rund 112,2 auf 150,8 Millionen Euro erhöhen. Der Aktienkurs des Adidas-Konkurrenten bewegte sich nach der Nachricht kaum, eine Aktie kostete am Montagnachmittag zuletzt 502 Euro.

ROUNDUP: Tesla will SUV auf Basis des Model 3 am 14. März vorstellen

PALO ALTO - Tesla will am 14. März eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines Hoffnungsträgers Model 3. Das Fahrzeug mit dem Namen Model Y werde rund zehn Prozent größer sein und dadurch etwas weniger Reichweite als das Model 3 haben, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Montag bei Twitter. Der Preis werde etwa zehn Prozent höher liegen. Das Model 3 verkauft Tesla seit kurzem zu dem ursprünglich angekündigten Preis von 35 000 Dollar vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen.

Weitere Meldungen

-Dialog Semiconductor beliefert Huawei mit Chiptechnik für Kopfhörer

-ROUNDUP: Elon Musks Raumschiff 'Crew Dragon' erreicht die ISS

-Deutsche Möbelindustrie erzielt Ausfuhrrekord

-ROUNDUP: Anwalt von Carlos Ghosn hält baldige Freilassung auf Kaution möglich

-Flixbus will Fernbusanbieter Eurolines von Transdev übernehmen

-Mittel mit Glyphosat zugelassen - Kritik der Grünen

-Brexit-Vorkehrung: Ryanair zieht Ersatzteile aus englischem Lager ab

-Bayer erhält für Krebswirkstoff Sorafenib Sonderstatus in den USA

-Verdi und Lufthansa-Tochter Eurowings erzielen Durchbruch bei Tarifverhandlungen

-Huawei-Affäre: China beschuldigt zwei Kanadier der Spionage

-Galileo mit über einem Jahrzehnt Verspätung vor der Vollendung

-Formel 1: RTL ist nach Sky-Comeback nicht mehr exklusiv

-IPO: Uber-Konkurrent Lyft strebt mit tiefroten Zahlen an die Börse

-Porsche zahlt Millionen an Lohnsteuern nach

-Tui stärkt China-Geschäft durch Kooperation mit Expedia-Konkurrenten°

