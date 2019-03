Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach dem Start einer Mobilitäts-App namens 'One' auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 110 Euro belassen. Mit dieser werde das Geschäftsmodell auf strategisch sinnvolle Weise weiterentwickelt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autovermieter erschließe sich damit zusätzliches Potenzial. Vor allem der Markt für Mitfahrdienste könne sich in den kommenden Jahren sehr positiv entwickeln./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 12:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 12:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

