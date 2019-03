Die Commerzbank hat das Kursziel für Evonik vor den am 5. März erwarteten Zahlen von 39 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem soliden vierten Quartal des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erwarte er aktuelle Aussagen zum anstehenden Verkauf des Plexiglas-Geschäfts. Es könnte mehr einbringen als am Markt erwartet./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 10:54 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 11:10 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-03-04/15:20

ISIN: DE000EVNK013