Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Dividendenvorschlag des Vorstands DGAP-Ad-hoc: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Dividende Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Dividendenvorschlag des Vorstands 04.03.2019 / 15:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft - Dividendenvorschlag des Vorstands Der Vorstand hat am 4. März 2019 beschlossen, der für den 22. Mai 2019 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn von TEUR 5.471, der sich aus dem aufgestellten Jahresabschluss der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 ergibt, zur Ausschüttung einer Dividende von 1,00 EUR je Stückaktie (Vorjahr: 1,00 EUR je Stückaktie) und zur Ausschüttung eines Bonus von 0,50 EUR je Stückaktie zu verwenden. Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 ist in der voraussichtlich am 1. April 2019 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats geplant. Mitteilende Person: Markus Stodden, Vorstandssprecher 04.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft Lichtenfelser Straße 9 95326 Kulmbach Deutschland Telefon: 09221-705-162 Fax: 09221-705-368 E-Mail: heike.hartelt@kulmbacher.de Internet: www.kulmbacher-brauerei-ag.de ISIN: DE0007007007 WKN: 700700 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783383 04.03.2019 CET/CEST ISIN DE0007007007 AXC0188 2019-03-04/15:27