Die Baader Bank hat Kion nach Zahlen und der Kursreaktion auf diese auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Berg- und Talfahrt der Aktie des Gabelstaplerherstellers auf die besser als erwarteten Jahreszahlen und den verhalten optimistischen Ausblick sei merkwürdig gewesen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sehe er keinen Grund für nenneswerte Änderungen an seinen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2019 und 2020./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / 14:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-04/15:40

ISIN: DE000KGX8881