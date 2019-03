Der "Bail-In" verlangt, dass auch private Gläubiger für die Rettung von Krisenbanken zahlen. Doch Italiens Finanzminister weckt Zweifel, dass er diese Regelung durchsetzen will.

Die Bundesregierung besteht darauf, dass sich private Gläubiger an der Rettung von Krisenbanken beteiligen. "Die Bail-In-Regelung gilt", sagte ein Sprecher des Finanzministerium am Montag in Berlin.

Zuvor hatte Italiens Finanzminister Giovanni Tria Zweifel geweckt, ob sich die Regierung in Rom daran halten will. Derzeit ringt die italienische Bank Carige mit Problemen. "Banken dürfen nicht mehr darauf vertrauen, dass der Steuerzahler die Rechnung bezahlt", sagte der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, ohne Italien ...

