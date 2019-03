Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe einen guten Jahresabschluss und einen ermutigenden Ausblick auf 2019 präsentiert, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schrittweise Aufwertung der Aktie dürfte sich fortsetzen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-03-04/15:55

ISIN: DE0005785604