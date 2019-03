Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2019-03-04 / 15:29 PRESSEMITTEILUNG *Der Business Club German Mittelstand expandiert nach Hamburg * - Erster GM Salon am 12.3.19 im MediaFleet mit Dr. Franz Georg Strauß - Hamburg, 04. März 2019. Als "Netzwerk.Business.Club" trägt der 2018 in München gegründete Verein dazu bei, dass sich Mittelständler aktiv vernetzen, deren Geschäfte vom Geist und Werteverständnis ehrbarer Kaufleute geprägt sind. Der "German Mittelstand e.V." leistet einen werthaltigen Beitrag zu mehr Wissen, Inspiration und Innovation. Der Vorstand bringt Erfahrungen und persönliche Netzwerke ein, berät und unterstützt bei Unternehmensgründungen und Entwicklung von Geschäftsideen. Gründer des Vereins sind engagierte Persönlichkeiten rund um den Münchner Unternehmer Andreas Keck. In 2019 erfolgt die Expansion des Vereins German Mittelstand in den Norden. Der "GM Salon" ist die Launch-Veranstaltung am 12. März 2019 in Hamburg. Der "Kontor Hamburg" genannte norddeutsche Ableger- unter der Leitung des Unternehmers Thomas Philipp Reiter- lädt ab 18.30 Uhr ins "MediaFleet" des Hamburger PR-Beraters Wolfgang Raike ein. Der Hauptgast der ersten öffentlichen Veranstaltung trägt einen bekannten Namen: Dr. Franz Georg Strauß, Sohn der Polit-Ikone Franz Josef Strauß und selbst ein markanter Medienunternehmer. Strauß engagiert sich darüber hinaus persönlich für Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und als Vorstand der Marianne Strauß Stiftung für unschuldig in Not geratene Personen. Wie lebt es sich als Sohn, dessen Vater mehr als 30 Jahre nach seinem Tod omnipräsent und Teil der öffentlichen Diskussion ist? Würde FJS heute noch in unsere Zeit passen? Ist das Erbe des Vaters Würde oder Bürde? Wie beurteilt der Medienunternehmer und Gründervater des lokalen Rundfunks die Entwicklung in diesem Feld? Nur wenige Meter vom früheren Spiegel-Haus in der Hamburger Innenstadt entfernt hat die Person Franz Josef Strauß immer noch eine besondere Brisanz. Anmeldungen zum GM Salon in Hamburg per E-Mail an tpr@german-mittelstand.network oder hier: https://www.german-mittelstand.network/german-mittelstand/veranstaltungen/te rmine/GM-Salon_Strauss.php [1] Veranstaltungsort: MediaFleet GmbH http://www.mediafleet.de [2] (2.148 Zeichen) *Über German Mittelstand * Der "German Mittelstand e.V." ist nicht gemeinnützig im steuerlichen Sinn, aber gemein nützlich im gesellschaftlichen Sinn. Er arbeitet gewinnorientiert zum Nutzen seiner Mitglieder, der Mitarbeiter und Förderer mit dem Anspruch, durch diese Arbeit und Erträge auch die Idee des "German Mittelstand" global weiter zu befördern und Menschen dafür zu begeistern. Der Verein bietet verschiedenen Möglichkeiten der Mitwirkung - als Mitglied, Fördermitglied und Kooperations-partner. Geboten werden einmaliger und regelmäßiger Austausch, insbesondere über persönliche Begegnungen bei Veranstaltungen, Konferenzen und Netzwerktreffen. Darüber hinaus gewinnen Mitglieder Vorteile über neue Kontakte und Knowhow sowie Unterstützung bei Geschäftsanbahnung und -modellen durch den Vorstand und ein arrondierendes Netzwerk. https://german-mittelstand.network [3] Kontakte zum German Mittelstand: *Sabine Zimmermann* Vorstandsmitglied Telefon 089 89559660 Mobil 01727571710 sz@german-mittelstand.network *Thomas Philipp Reiter* Vorstand (GM Kontor Hamburg) Telefon 0800-80 77 200 Mobil 0172 9102020 tpr@german-mittelstand.network Bildmaterial: https://www.german-mittelstand.network/german-mittelstand/presse/ [4] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NTITBHIUAD [5] Dokumenttitel: Der German Mittelstand expandiert nach Hamburg Emittent/Herausgeber: Schlagwort(e): Verbände 2019-03-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com Sprache: Deutsch Unternehmen: Ende der Mitteilung EQS Group-Media 783403 2019-03-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=363ed6349a12816c7f6601a62754f825&application_id=783403&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5a58aebf279f2f2b0cce2b0f668e5f85&application_id=783403&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=03c44ee8f594c7c3c88978159bf56c76&application_id=783403&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eb5c1149db698833e74f13ff90ae9efc&application_id=783403&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7818305865bc236f2414dcb43b014946&application_id=783403&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2019 09:29 ET (14:29 GMT)