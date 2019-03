Breitscheidt (ots) - Mit Wirkung zum 01. März 2019 ist Herr Markus-Oliver Kramm zum weiteren Geschäftsführer der romwell GmbH & Co. KG bestellt worden und verantwortet in Zukunft die Unternehmensbereiche Strategie, Vertrieb, Geschäfts- und Verpackungsentwicklung. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Oliver Krogh wird romwell nunmehr über eine Doppelspitze geleitet.



"Herr Kramm steht für mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Verpackungsbranche, zuletzt als General Manager bei der DS Smith Packaging Group in Erlensee. Um das Wachstum der vergangenen Jahre erfolgreich fortzusetzen wird uns sein Know-how und seine Industrie Expertise von großer Hilfe sein, insbesondere in den Kernbereichen Vertrieb und Internationalisierung", so Oliver Krogh, Geschäftsführer von romwell.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Kramm eine exzellente Führungspersönlichkeit mit hoher fachlicher Kompetenz für uns gewinnen konnten. Mit der neuen Doppelspitze in der Geschäftsführung beabsichtigen wir unsere führende Marktposition weiter auszubauen und neue innovative Akzente in der Produkt- und Verpackungsentwicklung setzen zu können. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unserem neuen Kollegen," so Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG.



Über die romwell GmbH & Co. KG



romwell wurde 1991 gegründet und ist seit Juni 2018 ein eigenständiges Tochterunternehmen der Industrieholding PartnerFonds AG. romwell entwickelt und produziert seit über 28 Jahren Spezial- und Sonderverpackungslösungen auf Basis von umweltfreundlicher, recycelbarer Wellpappe für industrielle Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Industriesektoren. Als Erfinder des twistpac-Verpackungssystems bietet romwell zusätzlich eine breite Produktpalette von Polstern aus kaschierter Wellpappe und Membranpolsterverpackungen an.



