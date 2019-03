Die Deutsche Bank hat die Aktie der London Stock Exchange nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers für das zweite Halbjahr seien gut ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien auch die Abschreibungen gestiegen. Die Investitionen in das weitere Wachstum sollten die künftigen Gewinne belasten./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 06:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-03-04/16:01

ISIN: GB00B0SWJX34