Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB tagt in dieser Woche und wird am Donnerstag an die Öffentlichkeit treten, um das Ergebnis ihrer Sitzung zu verkünden, so die Analysten der Nord LB.Man erwarte neben Informationen zu möglichen TLTROs eine baldige Anpassung der Forward Guidance, auf jeden Fall dominieren diese Woche Taubentöne. Bereits auf der letzten Sitzung habe die Notenbank ihren Kommentar so angepasst, dass die Risiken eher auf der "Downside" liegen würden. Seither habe sich der Datenkranz der Veröffentlichungen nicht verbessert. Sowohl die Einkaufsmanagerindices des produzierenden Gewerbes aber auch die harten Veröffentlichungen wie etwa das deutsche BIP seien nicht überzeugend gewesen. Die Preisentwicklung sei vor allem aufgrund von ölpreisbedingten Basiseffekten unter der Zielmarke geblieben. Allerdings springe auch die Kernrate noch immer nicht an. Entsprechend müsse die EZB diese Woche auch die Konjunktur- und Inflationsprojektionen anpassen und komme in Erklärungsnöte hinsichtlich der aktuellen Forward Guidance. ...

