Beim südafrikanischen Möbelhändler mit deutschen Wurzeln Steinhoff International könnte die Bilanzaffäre nun in ihre finale Etappe gehen. Denn spätestens im April will der Konzern den Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers zu den Geschäftsjahren 2017-2018 veröffentlichen. Die Wirtschaftsprüfer sollen nach Auskunft von Steinhoff derzeit an den letzten Details arbeiten und wahrscheinlich in zwei Wochen ihr Ergebnis dem Unternehmen vorlegen. Firmenchef Louis du Preez hatte angekündigt, möglichst zügig diesen Bericht auch dem Markt zugänglich zu machen. Damit könnte ...

