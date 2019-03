Wien (www.fondscheck.de) - J.P. Morgan Asset Management stellt Jennifer Wu als globale Leiterin für Sustainable Investing mit Sitz in London ein, so die Experten von "FONDS professionell".Als Global Head of Sustainable Investing werde sie dem Sustainable Investing Leadership Team (SILT) von J.P. Morgan AM vorstehen. Dieses globale Team von Führungskräften konzentriere sich auf die Umsetzung und Qualitätssicherung von Best Practices für nachhaltige Investments in den verschiedenen Anlageklassen. Die Nachhaltigkeitsexpertin bringe langjährige Erfahrung im ESG-Bereich mit, um eine breitere Plattform für die umfangreichen Aktivitäten der Gesellschaft zu schaffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...