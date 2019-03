Wien (www.fondscheck.de) - Die Union Investment Real Estate hat Jörn Stobbe zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Er übernehme die Funktion von Reinhard Kutscher, der Ende 2019 mit dann 65 Jahren in den Ruhestand gehe. Stobbe selbst sei seit Februar 2017 Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer (COO) der Gesellschaft. Er übernehme von Kutscher die Leitung des Immobiliensegments innerhalb der Union-Investment-Gruppe, welches die Union Investment Real Estate und die Union Investment Institutional Property in Hamburg sowie die Union Investment Real Estate Austria in Wien umfasse. ...

