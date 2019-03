Uber-Rivale Lyft geht an die Börse - und Rakuten-Aktionäre feiern schon jetzt. Die Aktie gewinnt innerhalb weniger Tage 15 Prozent an Wert. Denn die Japaner investierten schon 2015 in Lyft und freuen sich: "Wir haben damals die Zukunft gesehen - das ist alles". Presseberichten zufolge hält die Depot-Aktie des bitcoin report 13 Prozent am Uber-Rivalen Lyft. Die mögliche Börsenbewertung beträgt 18 bis 30 Milliarden Dollar laut Bloomberg, womit der Anteil von Rakuten mit knapp vier Milliarden Dollar 40 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung abdecken würde. "Tolles Kaufsignal in der Aktie und viel Fantasie dank Lyft und Krypto-Payment", so das Fazit im heutigen bitcoin report.

