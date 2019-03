China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich zunächst die USA positiv über den Verlauf der Verhandlungen geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Vor allem die Technologiewerte reagieren sehr sensibel und meist auch dynamisch auf Neuigkeiten rund um den Handelskonflikt oder neue Daten zur konjunkturellen Entwicklung. Kein Wunder also, dass die Infineon-Aktie zum Wochenstart zu den größeren Gewinnern im DAX gehört.

