Die Essenslieferanten-Branche befindet sich gerade in einer Konsolidierungsphase. Neuste Entwicklung: Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero steigt bei dem indischen Konkurrenten Zomato ein.

Der Berliner Essens-Lieferdienst Delivery Hero beteiligt sich an dem milliardenschweren indischen Wettbewerber Zomato und kauft ihm das Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Delivery Hero steigt für 50 Millionen Dollar mit gut zwei Prozent bei Zomato ein und werde damit einer der zehn größten Anteilseigner, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit würde das indische Unternehmen mit insgesamt rund zwei Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...