Hannover (www.aktiencheck.de) - Kann der Handelskonflikt zwischen den USA und China beigelegt werden und dabei sogar zu einer Reduzierung der Zölle führen? Die Aussichten dafür haben sich zuletzt deutlich verbessert, so die Analysten der Nord LB. Zudem dürfte in dieser Woche die Spannung sukzessive bis hin zur Veröffentlichung des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag steigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...