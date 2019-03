African Energy Chamber: Deutsch-afrikanische Energieabkommen in Hamburg schaffen die Voraussetzungen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Regierungen DGAP-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges African Energy Chamber: Deutsch-afrikanische Energieabkommen in Hamburg schaffen die Voraussetzungen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Regierungen 04.03.2019 / 16:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsch-afrikanische Energieabkommen in Hamburg schaffen die Voraussetzungen für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Regierungen. Johannesburg, 4. März 2019: Das 13. Deutsch-Afrikanische Energieforum wird deutschen und afrikanischen Unternehmen sowie öffentlichen Unternehmen die Möglichkeit geben, unsere wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen, Geschäfte anzubahnen, Arbeitsplätze zu schaffen, Energiearmut zu bekämpfen und deutsches Wissen einzusetzen - um das Wachstum anzukurbeln. Die afrikanische Energiewirtschaft wird am 27. und 28. März 2019 für diesen vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft organisierten Dialog in Hamburg zusammenkommen. Link to the photo: https://africa-newsroom.com/press/files/download/8559a70a0bafdd2/80467 Die afrikanische LNG-Produktion steigt und wird die globale Energiedynamik verändern. Südafrika ist auf dem Weg, ein LNG-Produzent zu werden, während Kongo, Kamerun, Tansania, Äquatorialguinea, Ghana, Mosambik, Ruanda und Sudan als potentielle LNG-Kraftwerke weiterhin Fortschritte zeigen. Deutsche Unternehmen mit der richtigen Technologie haben den unmittelbaren Vorteil, in Energieprojekte in Afrika zu investieren und diese auszuführen. Afrikanische Gasproduzenten werden mehr Gas auf den deutschen Markt bringen, als sich irgendjemand vorstellen konnte. Es gibt zu viele afrikanische Gasentdeckungen und -projekte in der Pipeline, die den Gasmarkt neu gestalten werden. Das Risiko, dass Deutschland nicht schnell handelt, wird im Wettbewerb mit Asien und anderen europäischen Märkten deutlich. Afrikaner kämpfen durch Initiativen wie LNG to Africa um dieselben Ressourcen. Energie ist nach wie vor ein Bereich, in dem deutsche Unternehmer mit Strom und Petrochemie erhebliche Gewinne erzielen können. Deutsche und afrikanische Unternehmen müssen einen wesentlichen Beitrag zur Diversifizierung in Afrika leisten. Es ist für beide Seiten rentabel. In diesem Zusammenhang wird das 13. Deutsch-Afrikanische Energieforum eine sehr prestigeträchtige Liste afrikanischer Teilnehmer versammeln; darunter Minister aus Südafrika, Angola, Marokko, Ghana, Sierra Leone, Nigeria, Äquatorialguinea und Gambia, Burkina Faso, Südsudan und Somalia. Afrikanische Regierungen und Unternehmen werden die einmalige Gelegenheit haben, Geschäfte mit führenden deutschen und europäischen Unternehmen und Investoren wie ABB, Siemens, Allianz, Voith, Lucas Nülle, Inzag, Gauf Engineering, Andritz oder Tractebel zu vernetzen und zu diskutieren. Während der Großteil des Geschäfts im Energiesektor von einigen wenigen großen deutschen und afrikanischen Unternehmen erledigt wurde, handelt es sich bei den meisten Unternehmen, die Wertschöpfung und Chancen innerhalb des Sektors schaffen können, um kleine bis mittlere Dienstleistungsunternehmen und Auftragnehmer. Deutschland ist das Trendsetter-Land in Europa, und für deutsche Start-ups ist es jetzt an der Zeit, Energielösungen für ein wachsendes Afrika anzubieten und gleichzeitig großzügige Gewinne zu erwirtschaften. Unter dem Motto "Die Energiewende in Afrika verwirklichen und finanzieren" wird das Forum die vielversprechendsten Bereiche für Investitionsmöglichkeiten und Energiekooperationen zwischen deutschen Unternehmen und Afrika aufzeigen, einschließlich intelligenter Energiesysteme, Energie aus Abfall, erneuerbarer Energien, Hybridsysteme und Energie Finanzierung. "Die afrikanischen Länder müssen weiterhin ein günstiges Umfeld für deutsche Investoren schaffen. Es ist entscheidend für Unternehmer und für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Deutschland ist ein wichtiger Partner für Afrika, und deutsche Technologie und Know-how werden für die Bewältigung der Energieprobleme in Afrika von entscheidender Bedeutung sein ", sagte NJ Ayuk, Executive Chairman des African Energy Chamber. "Deutsche Unternehmen sind weltweit führend bei erneuerbaren Energien, Off-Grid-Lösungen, Gas-to-Power und der Entwicklung von Energieinfrastruktur, insbesondere im Bereich Übertragung und Verteilung. Weitere deutsche Investitionen in Afrika zu gewinnen, wird sehr vorteilhaft sein, um den Kapitalbedarf in der Energieinfrastruktur zu decken und den Technologietransfer zu fördern. ", fügte Ayuk hinzu. Afrikanische Delegierte profitieren von einem Sonderpreis, und die Kammer fordert alle Mitglieder und Partner unseres Netzwerks auf, sich während des Forums bei deutschen Unternehmen zu engagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyafrica-forum.com/. Kontakt: Peggy Schulz, schulz@afrikaverein.de Mickael Vogel, mickael@energychamber.org 04.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 783531 04.03.2019 AXC0220 2019-03-04/16:40