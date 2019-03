Der Sportwettanbieter Bet-at-home.com hat am Montag starke Zahlen vorgelegt. Mit einem EBITDA von 36,2 Millionen Euro wurde 2018 ein historischer Höchstwert erreicht - auch die 35,5 Millionen des Vorjahres wurden damit übertroffen. Nach einem Brutto-Wett- und Gamingertrag von 143 Millionen Euro im Vorjahr, blickt man auf das Jahr 2019 vorsichtig optimistisch: " Der Vorstand rechnet mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 130 und 143 Millionen Euro, wobei der Rückgang zum Geschäftsjahr 2018 insbesondere auf rechtliche Unsicherheiten in der Schweiz zurückzuführen ist." Das wichtigste für Aktionäre: Die Dividende bleibt extrem hoch: "Aufgrund der ausgezeichneten Liquiditätslage (78 Millionen Euro) wird am 22. Mai 2019 eine Gesamtdividende für 2018 in Höhe von 6,50 Euro pro Aktie vorschlagen." Damit errechnet sich eine Rekord-Dividendenrendite von über zehn Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...