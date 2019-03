Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen Financial Services stellen ihren Vertrieb an Flottenkunden neu auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Besonders die Harmonisierung und Verkleinerung der Vertriebsgebiete gewährleistet eine verbesserte Betreuung von Kunden und Händlerpartnern. Die Key Account Manager werden ihre Kunden zukünftig in allen Bereichen der Mobilität beraten - von der Finanzierung, dem Full-Service-Leasing, der Langzeitmiete, über Tankkarten und Versicherungen bis hin zu kompletten Fuhrparkmanagementlösungen. Zusätzliche Unterstützung erhalten Flottenkunden durch Implementierungsmanager, die alle Abwicklungsprozesse zwischen Kunde, Volkswagen Financial Services, Händlerpartner und weiteren Dienstleistern managen und dokumentieren. Darüber hinaus forcieren die Volkswagen Financial Services das unabhängige Multibrand-Geschäft. "Stillstand heißt für uns Rückschritt. Trotz unseres positiven Geschäftsverlaufs der letzten Jahre müssen wir uns immer weiter verbessern", sagt Knut Krösche, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing GmbH, "besonders die verbesserte persönliche Betreuung und der Blick auf den gesamten Fuhrpark waren explizite Kundenwünsche, die wir nun sehr gut umgesetzt haben." ...

