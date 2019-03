Die Stadtwerke München stellen die Abrechnung von Ladevorgängen an ihren Ladesäulen in Kürze um. Ab dem 1. April werden 55 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet. Bislang gelten an den Stadtwerke-Geräten ein Grundpreis und ein zeitbasierter Nutzungspreis. Für SWM-Kunden entfällt ab dem genannten Zeitpunkt der monatliche Grundpreis. Künftig kostet das Ausstellen der SWM-Ladekarte einmalig 5 Euro. Mit ...

