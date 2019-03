Adidas AG: Mit gestutzten Flügeln in die Zukunft!

In meiner letzten Analyse hatte ich, für die Aktie der Adidas AG, einen leichten Anstieg als Teil einer übergeordneten Korrektur in Aussicht gestellt. Diese kleine Rallye hat sich auch so eingestellt, auch das Ziel bei ca. 200 € konnte erreicht werden. Aus größerer Höhe betrachtet befindet sich der Anteilsschein indes in einer Korrektur, sodaß sich der kleine Höhenflug lediglich als Unterwelle im Rahmen dieser Konstellation versteht. Der obere Chart zeigt meine diesbezügliche Sichtweise auf, aber ...

