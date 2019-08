Der amerikanische Modekonzern L Brands und Mutterkonzern von Victoria's Secret Dessous-Imperium steckt in einer der tiefsten Krisen der Firmengeschichte. Die Anteilsscheine des Modehändlers verloren seit 2015 schon rund 80 Prozent an Wert.Das US-amerikanische Modekonglomerat L Brands aus Columbus im Bundesstaat Ohio vertreibt unter anderem die Marken Henri Bendel, C.O. Bigelow, The White Barn Candle Company, Bath & Body Works und natürlich auch die Unterwäschemarke Victoria's Secret. ...

