Kulinarik und Genuss sind wesentliche Erfolgsfaktoren einer Urlaubsdestination. Daher sieht die Landes-Tourismusstrategie 2022 die Entwicklung eines touristischen Kulinarik-Profils für Oberösterreich vor. Für die Kampagne "Bierjuwel Oberösterreich" sitzen erstmals Brauereien, Bierregionen, Gastronomie und Oberösterreich Tourismus - insgesamt mehr als 180 Partner - gemeinsam in einem Boot, um das Lebens- und Genussmittel Bier mit touristischen Erlebnissen aufzuwerten und in die Auslage zu stellen. Denn Oberösterreich ist ein Land der Biere: 59 Braustätten, die höchste Dichte an Privatbrauereien, die Bierregion Innviertel und die BierWeltRegion Mühlviertel als Zentren der Bierkompetenz und über 150 Diplom-Biersommeliers als Botschafter oberösterreichischer Bierkultur sind Beweise dafür.



Beide Hauptbestandteile, das Getreide als Körper und der Hopfen als Seele des Bieres, werden von Oberösterreichs Landwirten hergestellt. Sie sind die Grundlage für die Bierproduktion und Bierkultur in Oberösterreich. Mit 35 Familienbetrieben und 140 Hektar Anbaufläche ist das Mühlviertel das größte Hopfen-Anbaugebiet Österreichs. Der Getreide-Reichtum und die Vielfalt der Sorten haben Oberösterreich zudem als Gebäck- und Bierland bekannt gemacht. Allein 16 Brauereien in unserem Bundesland sind Mitglieder des Genusslands Oberösterreich und bekennen sich zu Qualität mit regionalen Wurzeln. Durch die enge Vernetzung von Landwirtschaft, Brauereien und Gastronomiepartnern trägt das Genussland Oberösterreich zum wachsenden Bewusstsein um die heimische Bierqualität bei.



Der Trend zu Craft-Bieren und zu exklusiven Spezialitäten-Bieren mit regionalen Zutaten und Wurzeln wertet auch Produkte oberösterreichischer Brauereien immens auf. Sie werden zu "Bierjuwelen", einem "Schatz", den es zu heben lohnt. Sie "vergolden" genussvolle Momente in der Freizeit oder "schaumkrönen" den Tag. Die Bierjuwel-Kampagne spielt mit diesem hochwertigen Image oberösterreichischer Bierspezialitäten: Ein Kino-Spot weckt die Lust, mehr über diese Kostbarkeiten zu erfahren, eine "Schatzkarte" und die Website www.oberoesterreich.at/bierjuwel weisen den Weg zu den zehn "Bierjuwelen", einzigartigen Freizeit-Erlebnissen rund um Oberösterreichs Biere. Pünktlich zur Gastgartensaison im Mai verstärkt ein Gewinnspiel im Lebensmitteleinzelhandel die Kampagne.



