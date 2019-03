Evonik Industries AG: Evonik Industries AG beabsichtigt Verkauf des Methacrylat-Verbunds an Advent International DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Verkauf Evonik Industries AG: Evonik Industries AG beabsichtigt Verkauf des Methacrylat-Verbunds an Advent International 04.03.2019 / 18:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 4. März 2019 - Evonik Industries AG und Advent International haben sich über die wesentlichen Eckpunkte einer Veräußerung des Methacrylat-Verbunds für einen Kaufpreis in Höhe von 3,0 Mrd. EUR geeinigt. Der Verbund umfasst die Geschäftsgebiete Methacrylates, Acrylic Products, CyPlus sowie Teile der Methacrylat-Harze. Die notwendige Zustimmung des Aufsichtsrats der Evonik Industries AG steht noch aus. Der entsprechende Kaufvertrag wird derzeit beurkundet. Kontakt/Mitteilende Person: Tim Lange Leiter Investor Relations +49 201 177-3150 tim.lange@evonik.com 04.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 (0) 201 177-01 Fax: +49 (0) 201 177-3475 E-Mail: investor-relations@evonik.com Internet: www.evonik.com ISIN: DE000EVNK013 WKN: EVNK01 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783587 04.03.2019 CET/CEST ISIN DE000EVNK013 AXC0245 2019-03-04/18:17