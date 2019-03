MAN SE: Beteiligungshöhe der TRATON SE DGAP-Ad-hoc: MAN SE / Schlagwort(e): Sonstiges MAN SE: Beteiligungshöhe der TRATON SE 04.03.2019 / 18:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die TRATON SE hat der MAN SE heute mitgeteilt, dass ihre Beteiligung an der MAN SE infolge von Andienungen durch MAN-Aktionäre nach Bekanntmachung der Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TRATON SE (vormals Truck & Bus GmbH) und der MAN SE im Handelsregister 90,17 % des Grundkapitals und 90,36 % der Stimmrechte erreicht hat und somit die Schwelle von 90 % des Grundkapitals der MAN SE überschreitet. Durch die weitere Abwicklung der der Andienungen kann die Beteiligungshöhe der TRATON SE an der MAN SE noch weiter ansteigen. München, den 4. März 2019 MAN SE Der Vorstand 04.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAN SE Dachauer Str. 641 80995 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 360 98-334 Fax: +49 (0)89 360 98-572 E-Mail: investor.relations@man.eu Internet: www.corporate.man.eu ISIN: DE0005937007, DE0005937031 WKN: 593700, 593703 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783599 04.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005937007 DE0005937031 AXC0248 2019-03-04/18:20