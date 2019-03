(Neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sportliche Flaute bei Borussia Dortmund (BVB) hat am Montag auch bei den Aktien des Fußballclubs deutlich zugesetzt. Bei Fans und Anlegern war in den Karnevalstagen so richtig Katerstimmung angesagt, nachdem der Club am Wochenende in der Fußball-Bundesliga seinen Vorsprung auf den großen Rivalen FC Bayern München einbüßte. Die Aktie sackte am Rosenmontag am Ende um etwas mehr als 10 Prozent auf 7,01 Euro ab auf den tiefsten Stand seit September.

Während die Borussia am Wochenende mit einer Niederlage beim Abstiegskandidaten FC Augsburg den nächsten Rückschlag einstecken musste, schloss der zur Winterpause noch abgeschlagene FC Bayern durch einen eindrucksvollen 5:1-Sieg beim Mitkonkurrenten Borussia Mönchengladbach auf. Kurz vor Weihnachten waren es zeitweise noch neun Punkte, die den BVB von den Münchenern trennten. Die Tabellenführung behaupten die Dortmunder nur noch dank des besseren Torverhältnisses.

Einem Börsianer zufolge ist beim Rennen um die deutsche Meisterschaft das Momentum im letzten Drittel der Saison ganz klar beim FC Bayern. Sportlich rückten die ehemals noch so nahen Ziele für die Westfalen überraschend schnell in weite Ferne, sagte der Händler. Am Ende drohe der BVB, der bis vor wenigen Wochen noch hoffnungsvoll in drei Wettbewerben vertreten war, am Ende mit leeren Händen dazustehen. "Die Nerven bei den Investoren liegen entsprechend blank", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

Im DFB-Pokal war Borussia Dortmund im Achtelfinale ausgeschieden und auch in der lukrativen Champions League droht das Aus. Ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen den englischen Spitzenclub Tottenham aufzuholen, würde sportlich wohl einem Wunder gleichkommen. Schon am Dienstag droht besiegelt zu werden, dass sich die Dortmunder aus dem Millionenspiel der europäischen Eliteliga verabschieden.

Beim Kurs setzte sich die Talfahrt der vergangenen Wochen ungebremst fort. "Die bisherigen Kaufargumente für die Aktie fallen nun vorerst einmal weg", resümierte ein Börsianer. Für Anleger ist es ein zusätzliches Warnsignal, dass die Papiere am Montag nach mehr als sieben Monaten wieder unter die 200-Tage-Linie absackten. Unter chartorientierten Anlegern gilt diese als wichtiges Indiz für den längerfristigen Trend.

2018 hatte der sportliche Erfolg die Aktien noch auf eine Rally geschickt: Im November hatte der Kurs mit einem Rekordhoch über 10 Euro erstmals seit mehr als 17 Jahren wieder zwei Stellen vor dem Komma. Sie hatten sich dabei seit dem Frühjahr 2018 in etwa verdoppelt. Als Kurstreiber wurden mit dem sportlichen Erfolg auch immer wieder die guten Finanzperspektiven angeführt - zusätzlich angetrieben durch lukrative Spielertransfers./tih/bek/mis

